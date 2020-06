Dit is het verschil tussen een airco en een luchtkoeler

We hebben een paar warme dagen achter de rug. Niet gek als je nu nadenkt over de aanschaf van een airco of een luchtkoeler. Maar wat is eigenlijk het verschil?

Als je zelf al wat research gedaan hebt naar beide apparaten, dan weet je dat een airco best prijzig is, denk aan honderden euro’s. Luchtkoelers zijn vaak wat goedkoper, deze kun je al voor een paar tientjes kopen. Maar is het effect dan ook minder?

Airco

Een airco werkt als volgt: hij zuigt warme lucht naar binnen. In de airco zit koelvloeistof en een compressor, hierin wordt de lucht afgekoeld. Dan wordt de lucht weer naar buiten geblazen. Dit zorgt ervoor dat de temperatuur in de kamer daalt. Je hebt mobiele airco’s, die je makkelijk kunt verplaatsen, maar er zijn ook split unit airco’s die op een vaste plaats gemonteerd zijn. Bij die laatste hangt het deel met de compressor buiten. Dit onderdeel maakt het meeste geluid, zo heb je daar in huis minder last van.

Luchtkoeler

Een luchtkoeler werkt met een waterreservoir. Met het water wordt de lucht in de koeler afgekoeld. Hoe kouder het water dat erin zit is, hoe kouder de lucht die de koeler uitblaast. Een luchtkoeler zal de temperatuur in de kamer niet laten dalen, zoals een airco dat wel doen. Wel zorgt een luchtkoeler voor verfrissing en voor een lagere gevoelstemperatuur.

Welke moet ik kiezen?

Welk apparaat jij zou moeten aanschaffen hangt natuurlijk af van jouw omstandigheden en wensen. Allereerst is het slim om te kijken naar de grootte van de ruimte die je wil koelen. Als het om een grote ruimte gaat, dan is een airco handiger. Voor een kleine ruimte is een luchtkoeler voldoende.

Bij een split unit airco is het ook goed om je te beseffen dat deze lastig te installeren is en dat dit bijna altijd door een installateur moet worden gedaan. Hier hangt een prijskaartje aan. Als je niet te veel geld wil uitgeven is het daarom verstandiger om voor een luchtkoeler te gaan. Realiseer je ook dat een split unit airco altijd op dezelfde plek in je huis hangt, waar je een luchtkoeler of mobiele airco in de winter makkelijk opbergt.

Een nadeel aan de luchtkoeler is dat-ie de temperatuur in huis niet laat dalen. Het zorgt slechts voor verfrissing en het gevoel van verkoeling. Wil je echt de temperatuur in huis kunnen reguleren, dan is het slimmer om in een (mobiele)airco te investeren. De kans is namelijk groot dat je met een luchtkoeler niet het gewenste effect bereikt.

Zo houd je je huis heerlijk koel tijdens deze warme dagen

Bron: Bestenu. Beeld: iStock