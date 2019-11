Libelle Legt Uit: is een kant-en-klaar pakket goedkoper dan losse groenten?

De supermarkten maken het je tegenwoordig steeds makkelijker. Zo kun je nu een verspakket kopen, waar alle groenten voor het gerecht al in 1 pak zitten.

Handig! Of is het stiekem goedkoper om toch alle ingrediënten los te kopen?

Klinkt ideaal

Met een verspakket zet je heel makkelijk en snel een gezonde maaltijd op tafel. In het pakket zit precies de juiste hoeveelheid groenten, waardoor je niet de hele groenteafdeling door hoeft en ook niks hoeft weg te gooien. Je hebt verschillende soorten gerechten: van Mexicaanse burrito’s tot een Hollandse groentesoep. Het klinkt ideaal, maar is het ook voordeliger? Of betaal je extra voor de handigheid?

Zuivel en vlees

Ten eerste bevat het pakket niet altijd álle ingrediënten. Vaak moet je champignons, zuivel of vlees nog apart kopen. Dus met het pak gelijk naar de kassa rennen zit er niet bij. Ook moet je nog alles thuis nog zelf snijden, dus heel snel ben je ook niet met koken. Maar het is wel allemaal vers en gezond.

Proef op de som

Business Insider nam de proef op de som en heeft uitgerekend of je met een verspakket goedkoper uit bent dan dat je alle ingrediënten los moet aanschaffen. Voor deze test hebben ze 3 verschillende soorten pakketen onder de loep genomen, bij 2 verschillende supermarkten. Zo hebben ze de Italiaanse lasagne, Mexicaanse burrito’s en pompoensoep getest bij zowel de Albert Heijn als de Jumbo.

Met meerdere verpakt

Hieruit blijkt dat lang niet alle ingrediënten los te koop zijn. Zo kun je bij de meeste supermarkten niet 1 romatomaat, 1 ui of 1 aardappel kopen. Dit wordt allemaal met meerdere in een netje of in plastic verkocht. Maar ook al worden de groenten los gerekend, je bent nog steeds duurder uit dan dat je een verspakket koopt. Bij de Jumbo betaal je 3,38 euro voor een verspakket om pompoensoep te maken. Als je alle ingrediënten los koopt en alle overige groenten (zoals de extra uien of aardappelen) meerekent, kom je uit op 11,03 euro. Ga je precies uit van je benodigdheden? Dan betaal je voor dezelfde pompoensoep 4,19 euro. Bij de Albert Heijn is 4,80 euro.

Goedkoper

Ook bij de Mexicaanse burrito’s en Italiaanse lasagne betaal je meer geld als je de ingrediënten los koopt. Bij de supermarkten scheelt dit bij de burrito’s dik 2 euro en bij de lasagne ongeveer 1,50 euro. Kortom: een verspakket is makkelijker én goedkoper!

Bron: Business Insider.