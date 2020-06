Libelle Legt Uit: 'verspil' je echt energie als je je oplader in het stopcontact laat?

Sommige mensen laten hun opladen standaard in het stopcontact zitten, nadat hun telefoon of apparaat is opgeladen. Maar er zijn ook mensen die ‘m er altijd meteen weer uithalen, omdat ze geen energie willen ‘verspillen’. Maar klopt dit laatste wel?

Wij leggen het je hier uit.

Telefoonoplader

Als een telefoonoplader zonder telefoon in een stopcontact zit, hoef je er in ieder geval niet bang voor te zijn dat deze energie uit de muur blijft trekken. Je telefoonoplader is slechts een draadje, een ‘dom’ apparaat. Zodra je telefoon eraf is, trekt die ook geen energie. meer. Wél is het voor je oplader zelf het best om deze alleen in het stopcontact te doen wanneer dit nodig is. Zo voorkom je slijtage en een eventuele kortsluiting als je slaapt of de deur uit bent.

Grote apparaten

Bij wat grotere apparaten (en bijvoorbeeld ook laptopladers) is het wel zo dat ze energie verbruiken als ze uitstaan. Een tv-stroomkabel verbruikt bijvoorbeeld een miniscuul beetje energie om je televisie ‘voor te bereiden’ op het opstarten. Vroeger kwam dit neer op zo’n 10 procent van de energierekening, maar tegenwoordig is dit bijna niet meer op de nota te zien.

Zó verstevig je je oplaadkabel en gaat ‘ie niet meer stuk:

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: AD. Beeld: iStock