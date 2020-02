Wat kunnen we komend weekend verwachten van storm Ellen?

Storm Ciara en Dennis zijn pas net weg en er komt alweer een nieuwe storm aan: storm Ellen. Wat kunnen we van haar verwachten en waarom stormt het momenteel eigenlijk zo vaak?

Als je dacht dat je het na storm Ciara en Dennis wel gehad had, dan heb je het mis. “De stevige wind gaat deze week nog niet liggen”, laat Buienradar-meteoroloog Martijn Dorrestein weten aan RTL Nieuws. Sterker nog: deze hele week zal er bijna elke dag windkracht 3 tot 7 zijn vanuit het zuidwesten.

In het weekend wordt het er ook niet beter op. Er is dan namelijk een grote kans dat storm Ellen voor de deur staat. Het hoogtepunt van deze storm zal weer op de zondag zijn. Dat maakt drie zondagsstormen op rij. Martijn legt uit: “Het is nog even afwachten, maar er wordt weer veel wind verwacht en er bestaat een kans op zware windstoten tussen 75 en 100 kilometer per uur.”

Carnaval

Een onstuimig weekend voor de boeg, dat is slecht nieuws voor de carnavalvierders. Michiel Severin van Weerplaza vertelt: “Het hangt van de exacte koers van deze depressies af hoeveel wind wij gaan krijgen, maar het is zeker denkbaar dat het in het komende weekend wederom stevig waait. Carnavalsoptochten kunnen daar dan eventueel hinder van de wind ondervinden.” Volgens de weermodellen is de kans op zware windstoten in Brabant en Limburg op dit moment ongeveer 30%.

Francis en Gerda

Ze klinken onschuldig, Francis en Gerda, maar niks is minder waar. Dit zijn namelijk de volgende twee stormnamen die op de planning staan. Nu Ciara, Dennis en Ellen zich ieder op navolgende zondagen aandienen, lijkt misschien makkelijk te voorspellen wanneer Francis en Gerda voor de deur staan, maar zo werkt het helaas niet. Het weer blijft iets onvoorspelbaars.

Waarom stormt het zo vaak?

Toch is het aantal stormen zo vlak achter elkaar niet iets toevalligs. Er zit momenteel wel degelijk een ritme in het weer. Periodes met veel wind, wisselen zich af met rustige momenten. Zo komt het precies zo uit dat de stormen steeds in het weekend plaatsvinden. Ook wordt er vaak gezegd dat een storm in Nederland nooit alleen komt en dat klopt wel. Wanneer er net een storm geweest is, gevoed door een bepaalde weersituatie, komt er vaak daarna nog een storm die door dezelfde weersituatie ontstaat.

Klimaatverandering heeft hier ook mee te maken. Doordat de aarde opwarmt, ontstaan er meer storingen boven de zee. Door de zeestroming van de Atlantische oceaan komen deze storingen boven ons land terecht. Dit vormt een lage drukgebied, wat neerslag met zich meebrengt. Dit is ook wat er afgelopen weekend aan de hand was, toen we te maken hadden met storm Dennis. Deze is ontstaan door een groot lagedrukgebied op de oceaan.

Bron: RTL Nieuws, AD, Weer.nl. Beeld: iStock