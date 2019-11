Waarom je volgens onderzoek niet met de verwarming aan moet slapen

De temperatuur daalt ’s nachts alweer flink en in de slaapkamer kan het daardoor wat fris aanvoelen. Toch kun je beter de verwarming uitzetten als je gaat slapen.

Uit onderzoek van de universiteit van Zuid-Australië blijkt dat inslapen met de verwarming nog aan ervoor kan zorgen dat je minder goed slaapt. Het lichaam kan zo namelijk de hitte niet kwijt, wat nodig is om goed te slapen. Daarnaast zal je de gevolgen de volgende dag ook meteen zien aan je huid.

Advertentie

Lichaam afkoelen

Volgens de artsen is een hoge lichaamstemperatuur bij het gaan slapen een bekend probleem bij mensen die last hebben van slaapproblemen. Het lichaam moet dan nog afkoelen, waardoor het nog niet ontspant en inslapen dus niet lukt.

Halve graden

Het is volgens de artsen dan ook verstandiger om het een beetje koel te houden in de slaapkamer zodat je sneller in slaap valt en uiteindelijk ook dieper slaapt. Een halve graden tot een graden kan al net dat verschil maken waardoor je ’s ochtends wél fris wakker wordt.

BEKIJK OOK: Ik ging een week lang om 10 uur naar bed en zo vond ik het:



De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Countryliving.com. Beeld: iStock