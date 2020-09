Zet je de verwarming weer aan? Let hier dan wel even op

De dagen worden langzaam weer korter en in huis wordt het weer wat frisser: tijd om de verwarming aan te zetten. Hier moet je op letten als je de verwarming na een lange tijd weer aanzet.

‘S ochtends is het echt weer een stuk frisser, dus dat betekent dat steeds meer mensen de centrale verwarming weer aanzetten. Ben je dit zelf ook van plan? Controleer dan wel even de volgende dingen:

1. Moet-ie ontlucht worden?

Een cv-installatie werkt alleen goed als de hoeveelheid water en lucht in het systeem op orde is. Soms kan het voorkomen dat de radiatoren maar half warm worden of borrelende geluiden maken als de verwarming een paar maanden uit heeft gestaan. In dat geval kun je het systeem het beste ontluchten.

Dit doe je door alle radiatoren in huis volledig open te draaien, zodat het water en de lucht in de leidingen verwarmd kan worden. Zet de thermostaat gedurende 10 minuten op minimaal 25 graden Celsius, zodat de lucht zich nu verzamelt bij de ontluchtingsventielen. Zet vervolgens de thermostaat 10 minuten op de allerlaagste stand, zodat de cv-ketel stopt met verwarmen. Draai na 10 minuten de knoppen van de radiatoren dicht.

Je kunt de radiatoren nu ontluchten. Gebruik hiervoor een ontluchtingssleutel. Begin bij de laagst geplaatste radiator in huis en werk naar boven toe. Houd een absorberende doek bij het ontluchtingsventiel. Als er veel water uitkomt, kun je ‘m weer dichtdraaien. Draai vervolgens het ventiel voorzichtig open, tegen de klok in. Zodra er water uit komt, is de lucht verdwenen en kun je het ventiel weer dichtdraaien. Het water kan troebel of zelfs zwart zijn: dit is niet erg. Draai alle radiatorknoppen in huis weer open. Zet de thermostaat weer aan en controleer na 10 minuten of de waterdruk in de cv-ketel minimaal 1,6 bar is.

2. Schouw controleren

De maanden maart en oktober zijn volgens de verzekeraar de maanden met het grootste risico op een schoorsteenbrand. Veel mensen met een haard of kachel steken ‘m bij de eerste kou al gelijk aan. Beter kun je eerst even checken of de schouw wel in orde is. Vogels kunnen er nestjes in hebben gebouwd met verdroogde takken. Die zou je zo in vlam kunnen zetten als je dit niet van te voren checkt. Het is belangrijk om je schoorsteen minimaal 1 keer per jaar laat vegen. Zorg dat je alvast een emmer met zand naast de haard hebt staan voor noodgevallen. En gebruik alleen aanmaakblokjes bij het aansteken, geen benzine of spiritus.

3. Hoeveelheid koolstofmonoxide

Als je na een lange tijd de verwarming weer eens aanzet, is er een kleine kans op koolstofmonoxidevergiftiging. Het lastige is dat je CO niet kunt zien ruiken of voelen. Als CO in de kamer hangt, kun je het dus ongemerkt inademen. De symptomen zijn loomheid, hoofdpijn, duizeligheid en futloosheid. Je kunt een vergiftiging voorkomen door het raam op een kier te zetten of een week lang het rooster 24 uur per dag open te houden. Twijfel je? Laat de verwarming dan even controleren door een vakman.

Bron: AD.nl. Beeld: iStock