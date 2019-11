Nu we de verwarming weer aan hebben staan: doe dít om je planten te redden

Het is altijd een beetje treurig als je gezellige kamerplant bruine randjes krijgt of gaat hangen. Zo zonde. Maar nu we de verwarming weer hoger zetten omdat het buiten koud is, is het even opletten.

Wil je niet al je kamerplanten kwijt zijn in het voorjaar, dan kun maar beter maatregelen nemen.

Het probleem is namelijk dat de lucht in huis droger wordt als we de verwarming hebben loeien. Dat merk je bijvoorbeeld aan droge ogen bij jezelf, maar je planten hebben er ook last van. Ze gaan sneller hangen en drogen sneller uit. Zet daarom je planten nooit te dicht bij een verwarming – of op de verwarming. En hang aan elke verwarming in huis een speciaal waterbakje. Dit zorgt voor een betere luchtvochtigheid.

Deuren open

Wat je ook kunt doen om je groen te redden: spray ze met een plantenspuit in met water, eens per week. Dit nemen ook de bladeren op. En andere handige tips voor een wat fijner klimaat voor je plantjes? Douche met de deur open: zo komt er lekker wat vocht in je huis. Of hang je was te drogen in een ruimte waar veel van je groen staat, dat kan ook al een beetje helpen.

Bron: AD. Beeld: iStock