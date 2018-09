Het wordt kouder: let híerop wanneer de verwarming weer volop aangaat

De herfst is volop bezig: tijd om de verwarming weer lekker hoog te draaien en knus op de bank te kruipen. Hier moet je op letten wanneer je je verwarming weer flink aanzet.

Ontluchten

Wordt een deel, of zelfs je gehele radiator niet warm? Dan is het tijd om te ontluchten. Of je nu een verwarmingssysteem op gas of stookolie hebt, er zit dan lucht in de radiatoren. Dat is niet jouw schuld, na verloop van tijd komt er altijd wel wat lucht in. Je kunt het probleem makkelijk zelf oplossen. Eerst zet je alle radiatoren aan en controleer je of de ketel aanslaat. Dan wordt het water en de lucht in de leidingen en radiatoren verwarmd. Zet de thermostaat daarna op de laagste stand en trek de stekker van de installatie uit het stopcontact, zodat het water niet meer rondgepompt wordt. Met een speciaal sleuteltje dat je bij elke bouwmarkt wel kunt halen, kun je dan de overtollige lucht uit de radiator halen. Je zet het sleuteltje gewoon op het zogenaamde ontluchtingsventiel en draait er voorzichtig aan. Kijk wel uit, want er kan als je te ver draait al snel vies water uit de radiator komen. Draai daarna het ventiel weer dicht, en klaar is Kees. Kijk op de drukmeter van de centrale verwarming of er nog genoeg druk op de leidingen staat. Onder de 1.5 bar druk is het tijd om te gaan bijvullen. De sticker op je ketel legt uit hoe dat moet.

Winterstand

Het kan zijn dat je ketel een zomer- en winterstand heeft. Dat is meestal het geval bij stookolieketels. Omdat het nu weer kouder wordt, is het verstandig om de ketel om te zetten naar de winterstand. Dan wordt niet alleen het kraanwater warm, maar ook het water in je radiatoren.

Ouderdom

Na een jaar of 25 is je ketel toe aan vervanging. Het wordt tegenwoordig zelfs aangeraden om nóg eerder een nieuwe te laten installeren, want deze zijn vaak tot wel 40% zuiniger in het verbruik. Er zijn echter vaak geen andere signalen dan ouderdom die aangeven dat je een nieuwe ketel zou moeten aanschaffen; de kleur van de rook uit de schoorsteen zegt niks over de toestand van de ketel.

Vloerverwarming

Over je lekker warme vloertje hoef je je qua ontluchten geen zorgen te maken: omdat er geen lucht bij kan komen, hoeft deze ook niet jaarlijks ontlucht te worden.

Schoorsteen

Een slecht onderhouden schoorsteen kan leiden tot een CO-vergiftiging. Ook schouwbrand is een mogelijkheid, doordat de schoorsteen langzaam dichtslibt. Daarnaast kunnen er bijen- en vogelnesten inzitten. Daarom is het belangrijk de schoorsteen jaarlijks te laten reinigen wanneer je stookt met steenkool, stookolie of een open haard. Stook je met gas, laat dan je schoorsteen eens per twee jaar reinigen. Weet je niet meer wanneer de laatste reinigingsbeurt was? Als het opeens een beetje gek ruikt in je huis, kan het goed zijn dat de schoorsteen schoongemaakt moet worden. Bij een open haard merk je het doordat deze niet meer zo goed ‘trekt’.

Bron: Nieuwsblad. Beeld: iStock