Een verwarrend geluidsfragment dat een paar jaar geleden al voor verdeeldheid zorgde, gaat nu opnieuw het internet over. Want wat hoor jij: ‘green needle’ of ‘brainstorm’?

Herinner je nog die foto van die blauwe of toch gouden jurk die online voor verwarring zorgde? Deze keer is het een geluidsfragment dat mensen online doet verbazen. Volgens de tekst bij de video die viral gaat, hoor je alleen het woord dat je leest: green needle of brainstorm. Wanneer je je focust op het woord brainstorm, hoor je dat woord en wanneer je ‘green needle’ leest, denk je dat ook te horen.

Geluidsfragment zorgt voor verwarring

In 2018 ging het geluidsfragment ook al het internet over. Mensen konden toen al niet begrijpen waarom de een (ook zonder het woord te lezen) green needle hoort en de ander brainstorm. Presentator Renze Klamer en radio-dj Coen Swijnenberg deelden het fragment – dat dit jaar weer opnieuw werd gedeeld op Tiktok – woensdag opnieuw en dat zorgde bij veel mensen weer voor complete verwarring.