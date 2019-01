Verwelken je bloemen snel? Dat kan komen doordat ze naast dít item in huis staan

Mooie bos bloemen gehad? Zet ze dan niet naast dít item in huis, want anders gaan de bloemen binnen de kortste keren verwelken. Dat zou natuurlijk zonde zijn, want je wil zo lang mogelijk van die verse rozen, gerbera’s of tulpen genieten.

Als je een prachtige bos bloemen krijgt van iemand, wil je ze een mooie plekje in huis geven. Maar let daarbij wel goed op, want je kunt de vaas met bloemen op sommige plekken beter niet zetten. Zo is het niet verstandig om ze naast een fruitschaal te zetten.

Gas

‘Eén rotte appel in de mand maakt al het gave fruit te schand’, klinkt het gezegde. En dat klopt, want rijpend fruit produceert het stofje ethyleen. Dit is een gas dat ervoor zorgt dat de rijping van een ander soort fruit dat ernaast ligt ook sneller gaat. Vooral bananen en appels scheiden tijdens het rijpingsproces veel ethyleengas uit.

Verwelken

Maar dit geldt dus ook voor bloemen. Ze die mooie bos bloemen dus niet bij de fruitmand op de eettafel, maar geef een ander leuk plekje in huis. Het zou zonde zijn als door één rotte appel alle rozen of gerbera’s verwelken.

