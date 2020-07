Plantenliefhebbers opgelet: vetplantjes stekken en verzorgen doe je zo

Vetplantjes zijn hartstikke leuk. De echte plantenliefhebber heeft er altijd wel een paar in huis staan. Wist je dat je heel gemakkelijk zelf een vetplantje kunt stekken? In grond of op water: een succes wordt het sowieso.

Alle attributen hiervoor heb je wel in huis: een glas, water, vershoudfolie en een paar gezonde blaadjes van een vetplant. Wat ga je doen: je kiest de mooiste blaadjes van je vetplant. Degene die niet zijn uitgedroogd of beschadigd, want dan krijg je het beste resultaat. Vervolgens vul je het glas voor de helft met water. De bovenkant dek je strak af met vershoudfolie en daar prik je met een schaar of prikkertje kleine gaatjes in. Het aantal gaatjes staat gelijk aan het aantal vetplantblaadjes dat je gaat stekken. Nu steek je die blaadjes met de onderkant naar beneden in de gaatjes. Ze moeten rechtop blijven staan en het water niet raken. De condensvorming zal ervoor zorgen dat ze genoeg water krijgen. Het glas met de blaadjes zet je op een lichte plek, maar niet in direct zonlicht. En nu: twee weken wachten. Uiteindelijk zie je worteltjes of kleine blaadjes uit de onderkant groeien. Dat is afhankelijk van het soort dat je stekt. Als je plantjes met wortels hebt, dan kun je die vervolgens in potgrond planten (het liefst cactuspotgrond). Heb je blaadjes met andere blaadjes, dan leg je ze op de potgrond. Je hoeft ze enkel lichtjes aan te drukken; er zullen vanzelf wortels verschijnen.

Vetplantjes verpotten

Als je een vetplantje wilt stekken op aarde, is het het verstandigst om dit te doen op cactusgrond. Normaliter geef je een vetplant niet te veel water, maar dat is bij deze nieuwe plantjes even niet het geval. Zij hebben nu tijdelijk meer water nodig dan je gewend bent. Hoe leuk zo’n glazen stolp ook lijkt, je vetplant is hier niet blij mee. Ze hebben namelijk voldoende zuurstof nodig om te kunnen groeien. Daarnaast is het beter voor je plantjes om niet met te veel in een grote pot te staan, dat houdt ze tegen in de groei. Het is verstandig om ze elk jaar te verpotten. Verder moet je niet te veel aan de plant zitten. Rust vindt-ie lekker. Laat hem dus lekker staan waar hij staat. Een vetplant vindt het niet fijn om continu een ander plekje te krijgen.

Heb je het stekken helemaal in de vingers? Deze plant is er ook zeer geschikt voor. Onze plantenvlogger Avalon vertelt er meer over.