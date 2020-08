Zo haal je vetvlekken van de barbecue uit je tegels

Heb jij ook vaak last van vetvlekken en sausspetters op je tuintegels na het barbecueën? Je bent niet de enige. Zonde! Maar er is gelukkig een heel makkelijke oplossing voor.

En de middelen ervoor heb je ongetwijfeld al in huis.

Vetvlekken

Het weer is nog altijd heerlijk en menig Nederlander zet de barbecue dan ook aan. Hartstikke gezellig en lekker. Maar de spetterende olie kan je tuintegels erg lelijk maken. En we weten allemaal dat vetvlekken nou niet de makkelijkste vlekken zijn om te behandelen. Gelukkig heb je waarschijnlijk alles in huis om je tegels weer spik en span te maken. Dit kan op twee manieren en voor beide manieren is niet veel nodig.

Soda en zout

Voor oplossing één heb je sodakorrels en keukenzout nodig. Heb je dat toevallig nog in huis? Neem dan een klein bakje en vul deze met de zout- en sodakorrels. Leg de korrels vervolgens op de vetvlek die je wilt verwijderen. Vervolgens voeg je een beetje water toe, zodat het een smurrie wordt. Meng de korrels en het water tot een papje en laat het een nachtje intrekken op de tegel. De volgende dag gooi je er gekookt water overheen en boen je de tegel met een grove borstel schoon. That’s it!