Moeten we nou wéér? Dit is de reden dat videobellen zo vermoeiend is

In het begin van de coronacrisis waren we maar wat blij met de mogelijkheid tot videobellen. Zo konden we onze vrienden en familie nog zien en konden werkvergaderingen gewoon doorgaan. Maar na wekenlang vele uren te videobellen, zijn we een beetje videobellen-moe.

Het is fijn dat we de digitale communicatie hebben, laten we dat vooropstellen. Toch mis je een hoop non-verbale communicatie, aldus psychotherapeut Elizabeth Scarlett. Allison Johnson, manager gedragsgezondheid, vult aan: “Tijdens al dat videobellen hebben onze hersenen dezelfde stressvolle en sociale prikkels als in een echt gesprek, maar zonder de productie van ons sociaal hormoon oxytocine voelt het niet zo goed.” Daarnaast hebben we geen aanrakingen meer en ontbreekt non-verbale communicatie, terwijl we daar juist zo naar verlangen. Dat in combinatie met de zorgen die er spelen, zorgt dat we geïrriteerd en vermoeid raken.

Vage grens tussen werk en privé