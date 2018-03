Pluimen voor Patty Brard na uitzending Vier Handen Op Eén Buik

Vier Handen Op Een Buik volgt aanstaande tienermoeders. Tijdens de zwangerschap, de bevalling én daarna. Gisteravond maakten we kennis met Tiffany, die op haar 20e al behoorlijk wat achter de kiezen heeft

Tiffany krijgt hulp van Patty Brard om iets van haar leven te maken. De jonge moeder kampt met heftige schulden en is zelf op haar vijfde door haar moeder verlaten. Ze is nog maar net twintig, maar al zwanger van haar tweede kindje. En dat terwijl haar zoontje nog maar negen maanden oud is. De baby’s hebben allebei een andere vader en waren beiden niet gepland.

Warme reacties

Patty schiet Tiffany te hulp: het is tijd om vervelende herinneringen uit haar jeugd te verwerken. Op Patty’s Instagram én op Twitter zijn de reacties opvallend warm en positief. We lezen: “Wat een lieverd ben je!”, “Het was een mooie aflevering. Wat ben jij een mooi persoon Patty, buiten en van binnen”, en: “Je bent een warme persoonlijkheid Patty en straal je uit.”.

Dit meisje doet keihard d’r best en stelt zichzelf kwetsbaar op en wat doet half NL. Dat brandt haar af op twitter. Makkelijk he.. achter een schermpje. #moraalridders #vierhandenopeenbuik — Pollewop (@Kimskiie) 20 maart 2018

Ik vind je geweldig @pipapatty en laat iedereen maar lullen, je moet het toch maar ff doen!! Ik hou je in de gaten, knap mens 😊 — Danielle Tukker (@danielletukker) March 21, 2018

Jeetje…@vierhandenopeenbuik…..ik ben er stil van! Dank voor t kijken! #uitschieter… https://t.co/bKVCnfHPDc — patty brard (@pipapatty) March 21, 2018

Na het zien van #vierhandenopeenbuik zou ik zowel Tiffany als @pipapatty een dikke knuffel willen geven! Wat een sterke vrouwen! — Kimberley Poelen (@kimberleypoelen) March 20, 2018

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: programma.bnnvara.nl . Beeld: ANPfoto