Van online dobbelen tot een videoboodschap: zó vier je Sinterklaas coronaproof

Naar alle waarschijnlijkheid mogen we dit jaar maar een maximaal aantal volwassenen uitnodigen om Sinterklaas mee te vieren. Maar we laten het heerlijk avondje natuurlijk niet zomaar aan ons voorbij gaan…

Hieronder vind je een overzicht met de leukste coronaproof Sinterklaas ideeën.

Advertentie

Schoen zetten

Een paar dagen nog, en dan wordt de feestmaand afgetrapt met Sinterklaas. De lootjes mogen weer getrokken worden – dit jaar op afstand – en de schoenen worden uit de kast gehaald om te zetten. De eerste tip, schoentje zetten dus, valt eigenlijk nog onder de Sinterklaas-voorpret. Verras je partner of met wie je samenwoont door iedere dag een klein cadeautje in zijn of haar schoen te stoppen, om toch een feestelijk gevoel te creëren.

Online quiz

Hoeveel weet jij over de goedheiligman? Test jezelf en je metgezellen met een zelfgemaakte online sinterklaasquiz. Welk beroep had Sinterklaas vroeger? Waar komt Sinterklaas vandaan? Hoe gaat het bekendste sinterklaaslied? Wie de quiz heeft gewonnen kan een opgestuurd cadeau verwachten – of eeuwige roem natuurlijk.

Online sinterklaasspellen

Naast een quiz zijn er nog andere online spellen te vinden. Google simpelweg op ‘sinterklaasgame’ en zo vind je spellen met opdrachten voor het hele gezin, of kunnen (klein)kinderen hun pietendiploma halen.

Laat de Sint online langskomen

Verras de (klein)kinderen met een online videoboodschap van Sinterklaas. Online zijn er aanbieders te vinden, maar je kunt misschien de buurman ook lief aankijken om zich voor de situatie te verkleden en filmen. Deze kun je live laten zien via een Skype-gesprek, of van tevoren laten opnemen en op pakjesavond afspelen op het door jou gewenste tijdstip. Sinterklaas kan vertellen hoe braaf of stout de kinderen zijn geweest en verklappen waar de cadeautjes verstopt liggen.

Online dobbelspel