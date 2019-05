Bah: dít is het vieste plekje in je auto

Wanneer we de auto aan de binnenkant schoonmaken, gaat er vaak enkel een stofzuiger over de bekleding en een doekje over de ruiten en dashboard. Maar voortaan kun je beter ook dit plekje even onder handen nemen.

We hebben het over de autogordel. Hierop bevinden zich namelijk heel wat bacteriën, vaak zelfs meer dan een wc-bril. Iew.

Onderzoekje

Je zou eerder de deurklinken of het knopje voor het raam verwachten, maar toch blijkt uit een onderzoek van verzekeringsmaatschappij Netquote dat veiligheidsgordels die vieste plek van de auto is. “Toiletbrillen en koffieautomaten bleken zelfs minder bacteriën te bevatten dan een veiligheidsgordel”, aldus een onderzoeker.

Kanttekening

In het onderzoek werd er naar de staaltjes van taxi’s gekeken. Het kan dus zijn dat een auto, waar niet tientallen mensen per dag instappen, een stuk minder vies zijn. Taxi’s zijn daarentegen wel verplicht de boel schoon te houden, en zeg nu eerlijk: wanneer is de laatste keer dat jij je auto (incluis autogordels) hebt schoongemaakt?

Vergeet ook dit niet

“Alle plekken die regelmatig door verschillende mensen worden aangeraakt, zijn vatbaar voor veel bacteriën. Denk dus vooral aan deze plekken wanneer je je auto schoonmaakt”, zegt Jason Tetro, microbioloog. “Bij gezinsauto’s moeten vooral de vloermatten niet worden overgeslagen bij de schoonmaak. Vooral niet als je iets hebt gemorst”, aldus Tetro. “Andere plaatsen zijn de ventilatieopeningenen de bekerhouders.”

Driestappenplan

Goed, terug naar de vieste plek: de autogordel. Het is namelijk behoorlijk wat gehannes om dit schoon te maken (is dat dan de reden waarom we dit overslaan?). Tetro heeft een driestappenplan hoe je dit het gemakkelijkst doet:

Trek de veiligheidsgordel helemaal ‘eruit’. Gebruik een reinigings- of desinfectiemiddel en zorg ervoor dat de riem meer dan vochtig is. Gebruik een doekje en ‘druk’ als het ware de chemicaliën in de stof.

Klaar is Kees! Ook nog een fris geurtje in je auto? Zo maak je zelf een luchtverfrisser:

Gek op autorijden? Maak deze 11-daagse rondreis met de auto door West Country, Engeland:

Bron: Well + Good. Beeld: iStock