Zo reken je af met die vieze geur in je waterflesje

Dat je je flesje water regelmatig moet schoonmaken, heb je vast wel eens gehoord of gelezen. Je waterfles kan namelijk een flinke broedplaats worden van allerlei bacteriën. Maar hoe vaak je ‘m ook poetst, je flesje of bidon blijft vaak een eigenaardig geur houden.

Als je je neus in je waterflesje steekt, en die typische geur ruikt, wordt je waarschijnlijk niet echt blij. Want die geur is nou niet bepaald fris. Maar gelukkig kun je er iets aan doen.

Niet alleen spoelen

Je drinkt alleen water uit je flesje en geen vruchtensappen en dergelijke, dus je denkt misschien dat alleen omspoelen wel genoeg is. Maar dat is helaas niet waar. Gooi je flesje regelmatig in de vaatwasser of was ‘m met de hand, met afwasmiddel. Alleen water is niet voldoende om de bacteriën weg te wassen.

Koud, kouder, koudst

Heet wassen is niet altijd de ideale oplossing om bacteriën te doden. Soms is het juist goed om de kou op te zoeken.

Schimmels en bacteriën blijven namelijk makkelijk aan de randen van je drinkfles plakken. Doe je flesje daarom na het afspoelen een nachtje in de diepvries. Let wel even op of je bidon daar tegen bestand is.

Azijn of baking soda

Nog steeds een vieze geur in je flesje? Vul ‘m dan met azijn en laat dit een nachtje weken. Was je flesje daarna wel weer met heet water en afwasmiddel.

Als je geen azijn hebt, is baking soda ook een goede oplossing. Vul je fles met heet water en een theelepel baking soda. Dan even schudden en goed uitspoelen. Als het goed is, is die smerige geur nu wel foetsie.

Bron: Flair.be. Beeld: iStock