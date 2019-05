Vijf perfecte spots voor een bungalow

Weekendje met vriendinnen weg? Vergeet dat onpersoonlijke hotel of die veel te dure B&B en duik samen een bungalow in. Je bent van alle comfort voorzien en de tips hieronder bewijzen dat die bungalows op de mooiste plekken kunnen staan. Startpagina.nl heeft een top vijf voor je samengesteld.

Stijlvolle duinvilla

Aan de rand van het Zeeuwse Ouddorp ligt Strandpark Duynhille; de ideale uitvalsbasis voor een paar dagen last-minute naar de kust. Met zowel de Noordzee als het Grevelingenmeer op steenworp afstand is een geslaagde strandvakantie hier gewoonweg onvermijdelijk. Klaar met het water? De omgeving van Ouddorp leent zich uitstekend om met de fiets te verkennen!

Het hart van Drenthe

Fiets- en wandelliefhebbers sturen we met veel plezier naar het hart van Drenthe. Met eindeloze paden door uitgestrekte bossen, langs zandruggen, heidevelden en door pittoreske dorpjes kun je elke windrichting op. Een bezoekje aan het nabijgelegen Herinneringscentrum Kamp Westerbork zorgt voor een indrukwekkend moment van bezinning.

La douce France

Aan het Franse Lac d’Ailette heb je twee opties. Je kiest voor de aangename ontspanning en de rust die het meer en haar omgeving bieden, of voor een actieve vakantie op en rond het water. Maar je kunt het natuurlijk ook combineren: actief én ontspannen. Extra tip: ga een middag verdwalen in de smalle straatjes van het middeleeuwse stadje Laon. Blijf daarna nog even hangen voor een overheerlijk diner, want in dit stadje vind je erg goede restaurants! Voor de mooiste last minutes naar Frankrijk ga je naar Startpagina.nl.

Wijn proeven langs de Moezel

Kröv klinkt misschien niet als de meest gezellige plaats om van een wijntje te genieten, maar vergis je niet! De omgeving van Kröv ligt bezaaid met wijngaarden en in het schattige dorpje kun je onmogelijk verblijven zónder een glaasje van de heerlijke streekwijn en één van de gezellige terrasjes. Vanwege de hoge ligging tussen de wijngaarden heb je vrijwel altijd een grandioos uitzicht over de Moezelvallei.

Totale ontspanning in Bad Bentheim

Samen met je vriendinnen tot rust komen kan vlak over de grens bij onze oosterburen in Bad Bentheim. ‘s Middags maak je een heerlijke wandeling in de bosrijke omgeving of bezoek je het nabijgelegen kasteel. Bij terugkomst in de bungalow begint het echte genieten. Bad Bentheim beschikt, zoals de naam al doet vermoeden, over een thermaalbad en uitstekende wellness faciliteiten. Geniet, relax en laat je lekker in de Duitse watten leggen.

Of je nu in eigen land blijft of de grens over gaat, met Startpagina.nl vind je gegarandeerd een heerlijke ontspannen last minute.

Bron: Startpagina. Beeld: iStock