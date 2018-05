Vijf redenen waarom internetdaten ook iets voor jou is

Heb je nog nooit op internet gedate? Dan mis je veel moois! Ruim 75 procent van de vrijgezelle 50-plussers zoekt namelijk online naar een relatie of een date. Het argument dat er alleen maar hopeloze types op zitten die nergens anders een date kunnen vinden gaat dus niet op. Apps als Tinder en Happn barsten bijna uit elkaar van de leuke mensen. Dus trek de stoute schoenen aan, want het online daten heeft zo z’n voordelen.

Iedereen gebruikt datingapps

Kom je nooit leuke singles tegen in het 'echte' leven? Op datingsites en -apps is dat onmogelijk, want hier vind je uitsluitend mensen die ook op zoek zijn naar een relatie. Dé reden voor jou om daar ook eens een kijkje te nemen.

Online kun je precies aangeven wat en wie je zoekt

Of je nou happy single bent en alleen wat gezelschap wilt of op zoek bent naar een serieuze nieuwe liefde: online kun je precies aangeven wat je wilt. Doe dat vooral, want met duidelijkheid voorkom je teleurstellingen, voor jou én de ander. Geef aan dat je wel of juist niet op zoek bent naar een vaste relatie. Het beste kun je dat al in je profiel aangeven. Als je niet op zoek bent naar iets vluchtigs, laat dat weten en zorg ook dat je profielfoto daarbij past. Een heel uitdagende foto terwijl je eigenlijk alleen maar iemand wilt ontmoeten om af en toe mee over het strand te wandelen, kan de verkeerde verwachtingen scheppen.

Online daten is laagdrempelig

Nog zo'n voordeel van datingapps en -sites. Want zeg nou zelf, hoe vaak ben je op iemand afgestapt om diegene mee uit te vragen? Online gaat het allemaal een stuk makkelijker. Immers, degene die erop zitten staan open voor een date. En kom je iemand tegen met wie je klikt, wacht dan niet te lang om af te spreken. Want ellenlang heen en weer berichtjes sturen kost veel tijd en iemand in het echt ontmoeten is natuurlijk waar het om gaat. Bovendien weet je dan zeker of diegene inderdaad zo leuk is en of hij of zij ook geïnteresseerd is in jou.

Je ontmoet mensen die je anders nooit had ontmoet

Dat laagdrempelige zorgt er ook voor dat je buiten je eigen kring kunt zoeken. Want ondertussen ken je alle bevriende singles van je beste vriendinnen wel. En op je sportschool en in de buurtkroeg komt ook niets nieuws langs. Online daten is ideaal om eens verder te kijken dan je neus lang is. Zie je een profiel van iemand die je wel leuk lijkt, wacht niet af maar stuur meteen een berichtje. De kans dat je contact maakt en er een date volgt is dan vele malen groter. Wees niet te verlegen en bedenk dat daten gewoon een leuke manier is om nieuwe mensen te ontmoeten.

Je ontdekt wat je leuk vindt

Over nieuwe mensen ontmoeten gesproken… door veel verschillende types te daten kom je er meteen achter wat je wel of niet zoekt in een nieuwe partner. Dacht je dat je altijd op stoer of sportief viel, misschien ben je dat na twee dates helemaal zat en had je een veel leukere avond met die ene leuke date met wie je zo hebt gelachen. Je kunt gerust meerdere lijntjes uitgooien: hoe meer mensen je ontmoet, hoe groter de kans is dat er een bijzonder persoon tussen zit.

En… actie!

Als je een online klik hebt met iemand, wil je elkaar natuurlijk graag zo snel mogelijk in het echt ontmoeten. Maar hoe pak je dat eigenlijk aan? Uiteraard staat veiligheid voorop, spreek altijd af op plekken waar meer mensen zijn. Maar dan nog is het afspreken met een onbekende misschien wat ongemakkelijk. Want als je elkaar niet kent, is het dan wel leuk om meteen tegenover elkaar in een restaurant te zitten? Plan daarom een date waarbij je iets doet. Ga bijvoorbeeld wandelen, bezoek een museum of ga samen koken. Een beetje afleiding op zo’n spannende eerste date doet wonderen!

