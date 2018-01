Déze 5 sterrenbeelden hebben het meeste geluk in hun carrière in 2018

Succes op het werk: dat willen we allemaal wel. Voor sommige sterrenbeelden hebben we goed nieuws.

Want er staat hen een mooi jaar te wachten, gevuld met promoties en fijne salarissen. Wie hebben er een fantastisch jaar voor de boeg – als we het hebben over de carrière? Volgens astrologen zijn dít de geluksvogels:

Waterman

De Waterman kan gaan juichen, want het belooft een topjaar te worden op het werk. Volgens de kenners worden Watermannen zeker gepromoot dit jaar. Ze krijgt ook nog eens extra beloningen en veel lovende woorden te horen. Dat kan niet meer mis gaan.

De Waterman kan gaan juichen, want het belooft een topjaar te worden op het werk. Volgens de kenners worden Watermannen zeker gepromoot dit jaar. Ze krijgt ook nog eens extra beloningen en veel lovende woorden te horen. Dat kan niet meer mis gaan. Vissen

Geen zorgen meer om geld: de Vis kan rustig ademhalen dit jaar. Financieel gezien wordt het een feestje in 2018. Er kan wel een carrièreswitch plaatsvinden, maar dat is dan alleen maar een goede keuze.

Geen zorgen meer om geld: de Vis kan rustig ademhalen dit jaar. Financieel gezien wordt het een feestje in 2018. Er kan wel een carrièreswitch plaatsvinden, maar dat is dan alleen maar een goede keuze. Kreeft

Het wordt een bijzonder jaar voor de Kreeft. Er komt een nieuwe uitdaging aan en die brengt de Kreeft ontzettend veel geluk en succes. Onzekerheden op het werk kun je achter je laten, want niets dan mooie voorspellingen in het vooruitzicht.

Het wordt een bijzonder jaar voor de Kreeft. Er komt een nieuwe uitdaging aan en die brengt de Kreeft ontzettend veel geluk en succes. Onzekerheden op het werk kun je achter je laten, want niets dan mooie voorspellingen in het vooruitzicht. Weegschaal

De Weegschaal kan dit jaar een fijne promotie verwachten en er is een grote kans dat je een stapje omhoog mag.

De Weegschaal kan dit jaar een fijne promotie verwachten en er is een grote kans dat je een stapje omhoog mag. Schorpioen

Als je twijfelt of je een risico wilt nemen dit jaar: dóen. Want het levert je juist mooie, nieuwe kansen op. Verandering is goed. Ga ervoor. Weet wat je doel is en werk ervoor. Dan kan er nog weinig misgaan. Je krijgt genoeg positieve aandacht op de werkvloer.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Daily Mail. Beeld: iStock