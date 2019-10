Met dit handige product verwijder je vlekken uit suède schoenen

Als er één materiaal is dat perfect past bij herfst, is het wel suède. Suède jasjes, suède laarzen: allemaal even mooi. Het is warm genoeg voor deze maanden en oogt daarnaast ook warmer dan leer. Maar dan de volgende uitdaging… suède mooi houden.

Want hoe goed suède ook bij herfst past, suède en regen zijn geen vrienden. Je doet er daarom het best aan om je suède laarzen in de kast te laten op regenachtige dagen. Daarnaast is het belangrijk om suède van tevoren altijd goed in te sprayen zodat het alvast een beschermlaag heeft. Maar goed, wij zijn ook maar mensen en een vlek zit in een klein hoekje. En zie er die dan maar eens uit suède te krijgen.

Gum en azijn

Dat lijkt schier onmogelijk, maar is het niet. Met een gum kun je voorzichtig water-, olie- en vetvlekken uit de stof wrijven. Hardnekkige vlekken als zout, eten of wijn? In dit geval kun je aan de slag met azijn. Giet een klein beetje azijn op een doekje en veeg die – wederom voorzichtig – over de plekken.

Zo zien je schoenen of je jasje er in een vloek en een zucht weer uit als nieuw.

Nu je dit trucje kunt, houdt niets je meer tegen om dit seizoen een paar van die knappe suède schoenen aan te schaffen. Dit zijn onze favorieten:

