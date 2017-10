Zo bespaar je veel geld op (hand)bagagekosten als je gaat vliegen

Vliegen wordt steeds goedkoper en dat komt bijvoorbeeld ook omdat je vaker moet bijbetalen voor dingen als (hand)bagage of stoelkeuze.

En zo kan het dan ineens zijn dat een goedkoop ticket naar je droombestemming ineens toch nog flink wat duurder kan uitvallen.

Daar bedacht een Australisch koppel een geweldige oplossing voor. Ze ontwierpen een jas die je op verschillende manieren kunt dragen, maar die ook nog eens de ruimte heeft voor al jouw handbagage. Ja, ook je laptop, camera én kleren. Zo hoef je geen tas(sen) meer mee te nemen.

I SO need this: brand new, the Airport Jacket https://t.co/h03mOs3Z81 Holds 15 kilos: ipad, phone, 2 prs shoes, camera, laptop, 5 t-shirts.. pic.twitter.com/mLswIDZlQq — Amanda Statham (@Amanda_Statham) 13 februari 2017

#Startup Alert: What are your thoughts on the Airport Jacket? Practical or not? https://t.co/gKD2pmR3Ay via @circuitbreaker pic.twitter.com/qwbQhHR5Bb — The Hoffman Agency (@DailyBrew) 13 februari 2017

In de video is goed te zien waar je al die dingen dan precies kunt stoppen. Geweldig toch? Of het nou écht praktisch is laten we even in het midden: als je de jas helemaal tot de nok toe vult met spullen, sleep je zo wel zelf 15 kilo aan spullen mee.

Toch enthousiast? De ‘airport jacket’ wordt binnenkort online verkocht voor ongeveer €150,-

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Mashable. Beeld: Istock