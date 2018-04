Vliegtickets worden nog goedkoper, maar er is één belangrijke keerzijde

We vliegen steeds vaker: dit jaar waren er voor het eerst in Europa alleen al meer dan een miljard vliegtuigpassagiers.

Dat is best logisch, want tickets worden ook steeds goedkoper. Een vlucht van Milaan naar Parijs bijvoorbeeld is sinds 1992 maar liefst 16 keer goedkoper geworden. En die dalende lijn blijft voorlopig nog wel even doorgaan: tickets worden namelijk nog altijd goedkoper en goedkoper.

Keerzijde

Dat is fijn nieuws voor reizigers, maar er is ook een keerzijde aan het verhaal: voor het milieu betekent dit niet veel goeds. Vliegen is namelijk slecht voor het milieu vanwege de CO2-uitstoot. Hoe meer en vaker we gaan reizen met het vliegtuig, hoe slechter het is voor onze aarde.

Naar Bali of Frankrijk

Met de trein, of met de auto die je deelt met minstens twee personen. reis je over het algemeen een stuk milieuvriendelijker naar je vakantiebestemming. Ter vergelijking: gaan vier mensen voor twee weken naar Bali op vakantie, dan is de uitstoot 16.000 kg CO2, meldt Milieu Centraal. Gaan deze mensen met de auto naar Frankrijk op vakantie en kamperen ze daar, dan is de CO2 uitstoot nog maar 750 kg. Dat is slechts 5 procent van de hele CO2-uitstoot van de vakantie naar Bali – een wereld van verschil dus, voor het milieu.

