Dit vliegtuig heeft per ongeluk een wel 'erg lullige' tekst gekregen

Reisorganisatie Thomas Cook heeft nieuwe vliegtuigen laten bedrukken. Maar het resultaat zorgt voor de nodige reacties.

Want het vliegtuig is per ongeluk wel van een ‘erg lullige’ tekst voorzien. Het gaat om de nieuwe slogan, waar niet al te best over is nagedacht.

‘I love Cook’s Club’ staat er op het vliegtuig gedrukt. Niets geks aan de hand, totdat de deuren van het toestel open gaan…

Kijk maar:

Thomas Cook rebrand suffers an unfortunate cock-up when you open the door. pic.twitter.com/LchCG6UlGz — Birmingham Updates (@BhamUpdates) 5 oktober 2018

Opeens staat er ‘I Love Cock’s’ te lezen, wat ‘Ik hou van piemels’ in het Engels betekent. Op Twitter wordt er smakelijk om gelachen.

Bron: LINDAnieuws. Beeld: ANP