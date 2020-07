Met het vliegtuig op vakantie? Houd hier dan rekening mee

De grenzen zijn weer open en we kunnen dus ook weer met het vliegtuig op vakantie. Maar door de maatregelen ziet zo’n vliegvakantie er natuurlijk wel iets anders uit. We leggen je uit waar je precies rekening mee moet houden als je richting een warm land gaat.

Bij aankomst van de luchthaven zul je waarschijnlijk al het een en ander opmerken. Er is eenrichtingsverkeer gecreëerd en je krijgt bij aankomst een formulier met vragen over jouw gezondheid. Het is van belang om deze ingevuld bij je te houden, omdat hiernaar gevraagd kan worden bij aankomst in een ander land.

Een van de grootste veranderingen die je zult waarnemen, zijn waarschijnlijk wel de mondkapjes. Op de luchthaven en in het vliegtuig ben je namelijk verplicht om deze te dragen. Alleen tijdens het eten of drinken mag je het mondkapje even afzetten. Het is dus zeker aan te raden om een mondkapje aan te schaffen, of je kunt er natuurlijk zelf een maken.

Thuis inchecken

Om de contactmomenten beperkt te houden, is het de bedoeling dat je thuis al online incheckt. Daarnaast is het ook mogelijk om kosteloos je handbagage in te laten checken. Op die manier zijn er ook aan boord minder contactmomenten.

1,5 meter afstand

Ook op de luchthaven geldt de 1,5 meter afstand-regel, waar mogelijk. Omdat het in het vliegtuig niet mogelijk is om 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, is het juist daarom ook verplicht om een mondkapje tijdens de gehele vlucht te dragen.

Bron: AD. Beeld: iStock