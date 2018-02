'Vliegtuigmaatschappijen zetten kinderen en ouders expres apart om geld te verdienen'

Toen de Vlaamse Timo Opdebeeck wilde inchecken op een vlucht van Brussel naar Atlanta met Delta Airlines viel hij van zijn stoel van verbazing. Om naast zijn dochter (5) te kunnen zitten, moest hij flink bijbetalen. En zijn verhaal lijkt geen uitzondering.

Steeds meer luchtvaartmaatschappijen lijken woekertarieven te rekenen voor het reserveren van stoelen. “Zelfs kleine kinderen worden opzettelijk van hun ouders gescheiden in het vliegtuig om toch maar winst te maken”, volgens experts. “Helaas is er weinig te beginnen tegen deze schandalige praktijken.”

Tussen wildvreemde mensen

Timo Opdebeeck is een alleenstaande vader met een dochtertje van vijf jaar. Hij wilde met haar van Brussel naar Atlanta vliegen. “Bij het reserveren van de vlucht was er geen vuiltje aan de lucht, maar toen ik online wilde inchecken, zag ik tot mijn grote verbazing dat mijn dochtertje vier rijen achter mij was geplaatst tussen wildvreemde mensen. Om Elena naast mij te kunnen laten zitten, moest ik onze stoelen veranderen en 90 euro betalen omdat ik gebruik had gemaakt van seat preference. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat Delta Airlines ouders en kinderen bewust uit elkaar zet in hun vliegtuigen om extra geld te verdienen. Dit tart elke verbeelding. Lager kan je als bedrijf niet vallen.”

Niet de enige

Timo moest de 90 euro wel betalen om naast zijn dochter te kunnen zitten tijdens de tien uur durende vlucht. En hij blijkt niet de enige te zijn.

Lucratieve extraatjes

Bagage inchecken, maaltijden, stoelreservering of extra beenruimte zijn een steeds grotere bron van inkomsten voor luchtvaartmaatschappijen. Bij sommige maatschappijen zijn die extraatjes goed voor 20 tot 30% van hun totale omzet. Nu al rekent 80% van de airlines dergelijke supplementen bovenop de ticketprijs. Uit Amerikaans onderzoek blijkt ook dat de luchtvaartmaatschappijen vorig jaar op die manier samen 67 miljard euro rijker werden. Tien jaar geleden was dat slechts 7,5 miljard euro.

Vooral de Amerikaanse maatschappijen

Eerst rekenden alleen de prijsvechters als Ryanair en easyJet dit soort extra kosten bovenop de ticketprijs. Maar steeds meer grote spelers lijken te volgen. “Vooral de Amerikanen, zoals American Airlines, United en Delta, zijn daar kampioen in. Ze hebben met die toeslagen een winstgevende handel gecreëerd, die eigenlijk niets meer met het vliegen op zich te maken heeft,” zegt de Belgische transporteconoom Eddy Van de Voorde. “In Europa valt het al bij al nog mee. Wie een beetje uitkijkt, kan nog altijd voor een aanvaardbare prijs een vliegticket vinden, zonder dat je de indruk hebt dat je langs alle kanten in de zak wordt gezet.”

Onder de 12 altijd naast een ouder

KLM reageert als volgt: “Wie lang van tevoren zeker wil zijn van een bepaalde stoel, moet daar inderdaad voor betalen. Wel proberen wij gezinnen met kinderen onder de 12 jaar zoveel mogelijk bij elkaar te zetten, zonder kosten. Maar een garantie kunnen we nooit geven. We hanteren wel de regel dat een kind jonger dan 12 altijd naast een ouder moet zitten.”

Meeste inkomsten

Vorig jaar streken alle luchtvaartmaatschappijen ter wereld samen 67 miljard euro op aan toeslagen bovenop het vliegticket. Deze vijf haalden daar de meeste inkomsten uit:

• United: 5,06 miljard euro

• Delta: 4,22 miljard

• American: 4 miljard

• Southwest: 2,29 miljard

• Air France/KLM: 1,71 miljard

Bron: HLN. Beeld: iStock