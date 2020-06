Vliegtuigmaatschappijen houden zich niet aan de 'geld terug-regels'

Wanneer je vlucht geannuleerd is vanwege de coronacrisis heb je recht op een voucher óf je geld terug. Maar ondanks dat maken Nederlandse vliegtuigmaatschappijen het consumenten bijna onmogelijk om hun geld terug te krijgen.

En dat is in strijd met de Europese regels.

Volgens deze regels heeft een consument namelijk altijd recht op teruggave van het volledige reisbedrag wanneer de vervoerder een reis annuleert. Als je dus buiten jouw macht om niet kunt vliegen, hoort de vliegtuigmaatschappij het geld voor de reis aan je terug te betalen, tenzij je akkoord gaat met een voucher. Toch nemen de Nederlandse vliegtuigmaatschappijen de regels niet zo nauw en lijkt het tegenovergestelde nu het geval te zijn.

Veel Nederlandse maatschappijen geven namelijk automatisch vouchers aan reizigers met geannuleerde vluchten. Wil je toch écht je geld terug? Dan moet je je daar zelf hard voor maken. Maar veel mensen weten niet eens dat ze recht hebben op geld. Veel vliegtuigmaatschappijen melden namelijk nergens dat een terugbetaling ook een optie is. En dat mag niet.

Niet vermeld

Nederlandse vliegtuigmaatschappijen gaven bij de Consumentenbond wel aan het geld terug te geven wanneer de passagier hier uitdrukkelijk om zou vragen. Toch is dat niet genoeg. Volgens de wet zouden passagiers namelijk duidelijk en zwart op wit bericht moeten krijgen over hun rechten bij een annulering. En dat gebeurt nu niet.

Kosteloos omboeken

Ook zou een passagier volgens de wet kosteloos de vlucht om mogen boeken naar een andere datum wanneer de vlucht geannuleerd wordt. Ook dit is bij veel consumenten niet bekend. Daarbij laten Nederlandse maatschappijen passagiers toch vaak bijbetalen wanneer zij hun vlucht omboeken.

Selectief

Bovenstaande situaties zijn het geval bij Nederlandse vliegtuigmaatschappijen zoals Tui, Transavia en Klm. Tui-reizigers krijgen standaard een voucher bij een geannuleerde vlucht en krijgen niets te horen over alternatieven. Ook Transavia en Klm geven standaard een tegoedbon aan hun reizigers. Bij Transavia mogen de passagiers enkel hun geld terugkrijgen wanneer hun geannuleerde vlucht na 3 juni gepland stond. Bij Klm geldt de geld terug-regel alleen bij vluchten die van of naar China, Israël, Amerika of Zuid-Korea vlogen.

Wel goed

Uiteindelijk heb je dus altijd het recht om je geld terug te vragen bij een geannuleerde vlucht. Bij veel Nederlandse vlietgtuigmaatschappijen moet je je hier alleen wel flink voor inzetten. Gelukkig zijn er genoeg luchtvaartmaatschappijen die zich wel houden aan de regels. Zo krijg je bij British Airways, Easyjet, Vueling en Norwegian gewoon je geld terug als je vlucht geannuleerd is.

Hoe krijg je dan precies je geld terug? Libelle legt het voor je uit.



Bron: Consumentenbond. Beeld: iStock.