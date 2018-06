Door dit vloerkleed lijkt je huis optisch groter

Een klein huis is een stuk lastiger in te richten dan wanneer je meer ruimte hebt. Daarom moet je creatief omgaan met de ruimte die je wél hebt. En met dit vloerkleed lijkt je huis optisch groter.

‘Verf je muren niet te donker’ en ‘zorg dat er zo min mogelijk spulletjes los in je kamer staan’ hoor je vaak als tips als je vindt dat je huis klein oogt. Maar dat het ook veel makkelijker kan, bewijzen deze kleden.

Kleuren en lijnen

De colour-blocked kleden zijn ontworpen door de Spaanse designer Patricia Urquiola. Door de kleuren, lijnen en vormen die ze gebruikt ontstaat een 3D-effect en creëert ze een diepte die er eigenlijk niet is. Kijk en oordeel zelf.

Als je nou niet helemaal weg bent van de kleden, hebben we nog een paar andere tips voor je om je huis groter te laten lijken.

1. Transparante meubels

Hoe meer je kunt zien, hoe groter de ruimte lijkt. Transparante meubels zijn hiervoor dé oplossing.

2. Op pootjes

Diezelfde luchtige look bereik je ook door meubels op pootjes te kiezen. De meubels worden zo minder massief en hoe meer je van de vloer kunt ziet, hoe beter.

3. Goede verlichting

Wordt nog wel eens vergeten maar is super belangrijk: goede verlichting. Het liefste veel daglicht, maar helaas is niet elk huis gezegd met grote ramen. Dan doe je er goed aan om te gaan voor verlichting op verschillende levels. Denk aan een plafondlamp en wandlamp, maar ook een mooie lamp die je op de grond kunt zetten.

4. Spiegels

Je hebt deze tip waarschijnlijk al eerder gehoord, maar het is wel een onmisbare in dit rijtje. Door de reflectie van een spiegel lijkt een ruimte groter. Vooral in combinatie met een licht interieur.

Bron: Elle Beeld: Instagram, Facebook, iStock