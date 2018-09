Code geel geldt in bijna het hele land: vluchten geannuleerd vanwege storm

Vrijdag wordt er stormachtig weer verwacht en daarom zijn er al boel vluchten geschrapt. In bijna het hele land geldt code geel.

Code geel geldt voor alle provincies behalve voor Limburg.

Er wordt zoveel wind verwacht dat Schiphol niet alle banen kan gebruiken. Vluchten van en naar Europese bestemmingen zijn geannuleerd. Er worden zware windstoten tot 85 kilometer per uur verwacht. Dat is behoorlijk stevig. Die harde wind zal er de hele dag zijn – zelfs ’s avonds is het oppassen op de weg.

De storm van vrijdag is niet de enige storm die eraan komt dit weekend. Want ook in de nacht van zondag naar maandag wordt er een hoop onrustig weer verwacht.

Bron: AD. Beeld: iStock