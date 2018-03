Vogelgriep zorgt mogelijk voor lege schappen met Pasen

Wie het liefst vrije uitloopeieren koopt, kan met Pasen voor een leeg schap komen te staan. In verband met de vogelgriep zitten de kippen al sinds december binnen en als dat met de paasdagen nog het geval is, komt het diervriendelijke label te vervallen, meldt het AD.

De dieren zaten al een paar maanden binnen toen eind februari bij een Gronings pluimveebedrijf vogelgriep werd geconstateerd. Hierdoor blijft de ophokplicht langer van kracht en dat is slecht nieuws voor de boeren die normaliter vrije uitloopeieren verkopen.

Zestien weken

Op dit moment mogen de eieren van de opgehokte kippen nog verkocht worden als vrije uitloopeieren, maar zodra de dieren zestien weken aaneengesloten binnen zitten is dit niet langer mogelijk. Die grens verloopt een week voor Pasen, dus in dat geval is de kans groot dat de schappen met vrije uitloopeieren dan leeg zijn.

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: AD. Beeld: iStock