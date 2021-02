Geef vogels géén suikerwater: zo help je vogels wél de winter door

Je hebt onder een flinke steen – zeg maar gerust rots – geleefd hebben als je het extreme winterweer de afgelopen week gemist hebt. En die aanhoudende vrieskou brengt heel wat vogels in de problemen. Hoe kun je de vogels nou helpen in de winter?

Om de arme beestjes een handje te helpen zijn er verschillende tips online te lezen, waaronder het neerzetten van een schoteltje met suikerwater. Door een eetlepel suiker toe te voegen zou het namelijk niet bevriezen. Maar dit kan volgens woordvoerder Marc Scheurkogel van de Vogelbescherming juist een averechts effect kunnen hebben: “Als dat op de veren van vogels komt, klontert het aan elkaar en dat kan fataal aflopen. Hoe goed je het ook bedoeld, doe dit alsjeblieft niet.”

Advertentie

Afijn. Hoe kunnen we de vogels dan helpen in de winter? “Het is in eerste instantie belangrijk dat we structureel iets doen. De beestjes zijn het meest gebaad bij een biodiverse tuin. Dat betekent simpelweg: tegels eruit, planten erin. Daar hebben ze het hele jaar door wat aan”, aldus Scheurkogel. “De planten bieden direct voer, en in de zomer trekken ze ook nog insecten voor de vogels aan.”

Vette hap voor de vogels

Momenteel domineert extreem koud weer, dus wil je misschien zo snel mogelijk iets doen. Scheurkogel: “Je kunt ze een steuntje in de rug bieden met een vetbolletje of pinda’s. Vogels hebben in de winter behoefte aan vet omdat ze door het koude weer veel energie verliezen en moeten aansterken.”

“Maar een vetbolletje alleen is misschien niet voldoende. Een meesje gaat misschien in het bolletje hangen, maar een merel bijvoorbeeld niet. Af en toe een appeltje naar buiten gooien kan ook andere vogels helpen. En vogelvoer strooien, onder struiken of op een schoteltje als je last hebt van muizen.”