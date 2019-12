Híerom komen vogels maar niet in je tuin of op je balkon eten

Heb je een heerlijke vetbol opgehangen, komen de vogels er maar niet op af. Hoe komt dat toch? En hoe zorg je dat de beestjes wel in je tuin of op je balkon komen?

Allereerst: goed bezig. Met kwalitatief vogelvoer help je de beestjes de winter door, omdat ze in de koude maanden maar weinig insecten kunnen vinden. Maar let op de volgende punten als de vogels jouw vogelvoer niet helemaal lijken te vinden:

Advertentie

1. Zorg voor een rustige eetplek voor de vogels

Vogels willen in alle rust kunnen eten. Weg van mensen en andere bedreigingen als een kat. Ook willen ze hun eetplek dichtbij een boom of struik, zodat ze daar in kunnen vluchten als het nodig is. Ga dus goed na of het plekje waar je het vogelvoer wilt opvangen wel zo rustig is als je denkt.

2. Hang het juiste vogelvoer op

Iedere vogel heeft weer een andere voedselvoorkeur. Hoe meer soorten voer je in je tuin ophangt of strooit, hoe meer vogels je trekt. In de koude winter hebben vogels vooral baat bij vetbollen en pinda’s, als extra energiebron. Vooral merels zijn dol op vetbollen en zonnepitten, maar roodborstjes trek je meer met broodkruimels en meelwormen. Mussen daarentegen met pindablokken. De Vogelbescherming heeft hier een handig lijstje voor.

3. Zoek uit waar je het vogelvoer het best in kunt doen

Wat voor soort vogels vliegen er het meest in jouw buurt? Zijn dit vooral roodborstjes, heggenmusjes of merels, dan is het het slimst om een voedertafel te nemen. Deze vogels zoeken hun voedsel graag laag bij de grond. Fladderen er vooral mezen en groenlingen? Dan is het vogelvoer ophangen een beter idee. Een voedersilo is hier ideaal voor.

4. Houd je voorraad vogelvoer scherp in de gaten

Zie je dat je vetbol op is, maar heb je nog geen nieuwe in huis? Zorg daar dan zo snel mogelijk voor. Vogels houden namelijk van zekerheid. Als jij steevast zorgt voor aangevuld vogelvoer, dan is de kans groot dat jouw tuin of balkon vaste prik wordt voor de beestjes. Doe je niet niet, dan gaan ze het eten ergens anders zoeken.

5. Zorg er volgend seizoen voor dat je ruim op tijd met vogelvoer begint

Het is ook belangrijk om vogels eerder in het jaar al duidelijk te maken dat ze in jouw tuin of op jouw balkon terechtkunnen voor eten. Als het eenmaal winter is, steken ze met hun mindere energie minder moeite in het jagen naar nieuw voedsel en gaan ze het liefst naar het oude bekende. Hang dus aan het begin van de herfst al een vetbolletje of pinda’s op.

Tuinvlogger Loes geeft nog meer tips om vogels de winter door te helpen:

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: De Vogelbescherming, Vivara, Natuurpunt.be. Beeld: iStock