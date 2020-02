Libelle Legt Uit: Wat doen vogels tijdens een storm?

De gevreesde storm Ciara nadert zondagmiddag met rasse schreden en Nederland maakt zich op voor een grote en heftige storm. Binnenblijven en vooral níet onnodig naar buiten gaan luidt het advies. Maar wat doen vogels eigenlijk tijdens een storm?

Libelle legt het je haarfijn uit.

Advertentie

Storm

Het is voor het eerst dat een Nederlandse storm een naam heeft en dat is niet zomaar. Er wordt namelijk gesproken over zeer heftige windstoten, met een snelheid van wel 100 kilometer per uur. Daarnaast kunnen we zware regenval verwachten en is binnenblijven dan ook de beste optie.

Voelsprieten

Vogels hebben die luxe daarentegen niet. Toch zoeken ook zij dekking wanneer er dergelijke weersvoorspellingen klinken, want vogels kunnen een storm aan voelen komen. Dat meldt de Vogelbescherming. Dit komt omdat vogels erg gevoelig zijn voor veranderingen in de luchtdruk.

Luchtdruk

Tijdens een storm schiet de luchtdruk omhoog, wat voor vogels een duidelijk teken is om beschutting op te zoeken. Waar ze zich dan schuilhouden? Zangvogels zoeken voornamelijk dekking tussen de struiken of in de bomen. Stadsvogels schuilen meestal in de luwte van huizen.

Watervogels

Watervogels verstoppen zich voornamelijk tussen het riet wanneer er storm op komst is. Voor zeevogels zoals meeuwen is wind en regen niet erg verontrustend. Zij verblijven meestal dan ook gewoon op zee. Ook wanneer het stormt of hard regent, zullen zij niet zo snel van het zeewater verdwijnen.

Verhongeren

Bovengenoemde vogels redden zich dus wel met barre weersomstandigheden. Maar voor sommigen is het een stuk gevaarlijker. Jonge, onervaren uilen kunnen verhongeren, wanneer ze door het lawaai van de storm hun prooi niet kunnen horen. Dit geldt echter alleen bij langdurige storm, van 3 dagen of langer.

Gelukje

Voor meeuwen is storm vaak juist een geluk. Want niet alleen deinzen ze er niet voor terug, ook hebben ze naderhand voedsel voor het oprapen na de storm. Alle zeedieren – krabben, zeesterren, kleine visjes – die door de storm op het strand zijn aangespoeld, zijn namelijk perfect eten voor deze zeevogels.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Vogelbescherming. Animals Today. Beeld: iStock