Volgend weekend kunnen de slippers weer aan: het wordt zomer

Dit weekend is het nog erg grijs en vrij fris, maar daar komt al gauw verandering in. Vanaf volgende week woensdag kunnen we genieten.

Het wordt dan zomers. En zeker het weekend wordt het warm met uitschieters van wel 20 graden. Kortom: dan kan de korte broek weer uit de kast en kunnen we weer op slippers naar buiten.

Genieten maar

De zon gaat ook flink schijnen, volgend weekend. Overigens betekent het niet gelijk dat het goed strandweer is. Aan de kust is het altijd iets koeler en volgende week ligt de temperatuur aan het strand zo tussen de 15 en 16 graden.

En wat betreft april mogen we niet klagen. Het is namelijk de op twee na warmste april ooit gemeten, sinds 1901. Het werd maar liefst 9 keer warmer dan 20 graden dit jaar in deze maand. Gemiddeld gebeurt dit normaal gesproken maar drie keer. Tussen 17 en 22 april was het zelfs zomers warm in Nederland. Gemiddeld werd het deze maand 12,3 graden (met morgen 30 april natuurlijk nog niet meegerekend).

Bron: Weerplaza. Beeld: iStock