Bloedjeheet: volgende week 38 graden en mogelijk een hittegolf

Houd je bikini nog maar even bij de hand, het is namelijk nog lang niet over met het tropische weer. Komende week is er zelfs kans op een hittegolf!

Augustus laat zich van zijn beste kant zien.

Volgende week

Dit weekend is het iets koeler en bewolkt. Maar niet voor lang. Vanaf volgende week zal de temperatuur weer langzaam oplopen. Vooral aan het einde van de week wordt het bloedheet. Een zwembad opzetten in de tuin is geen overbodige luxe. Zeker nu veel stranden maatregelen nemen tegen de drukte, is het aan te raden om thuis alvast wat verkoeling op te zoeken.

38 graden

Er worden temperaturen verwacht van boven de 30 graden. Lokaal lopen de temperaturen op vrijdag, zaterdag en zondag zelfs mogelijk op tot 35 graden, met uitschieters tot 38. De kans op een hittegolf neemt dan ook flink toe.