Volgende week kans op winterstorm in deel van het land

Op dit moment hebben we te maken met de kortste en daarmee ook donkerste dagen van het jaar. Komende week wordt het typisch najaarsweer met in het noorden van het land misschien zelfs wel een winterstorm.

Komend weekend is het volgens meteoroloog Diana Woei van Weerplaza nog wisselvallig. Gelukkig is de kans groot dat er nog af en toe een zonnestraal tussen het wolkendek door zal piepen.

Zaterdag

“Zaterdagochtend voert een stevige westelijke wind wisselende wolkenluchten aan. Af en toe komt de zon tevoorschijn. In de ochtend kan er vooral in de noordelijke helft van het land een enkele bui vallen. In de middag en avond is de kans op een bui een stuk kleiner, het blijft zo goed als droog. De temperatuur ligt rond een graad of 9.” aldus Diana.

Zondag

Zondagochtend zullen we vooral veel regen zien. In de middag is er kans op zon, maar ook op een flinke bui. “Het wordt een graad of 10, maar door een stevige zuidwestelijke wind voelt het frisser aan. Ook zondagavond zijn er buien voorspeld.”

Volgende week

Volgende week gaat het volgens Diana vooral veel waaien. “Op maandag, woensdag en vrijdag kan het vooral op de Waddeneilanden stormachtig zijn, mogelijk is daar in de nieuwe week sprake van de 1e winterstorm. De wind is in elk geval erg aanwezig en schiet soms behoorlijk uit. Daarbij valt er dagelijks een paar uur regen. De temperatuur gaat langzaam omlaag, maar de kans op vorst is nog erg klein.”

Bron: AD. Beeld: iStock