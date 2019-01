Het zou zomaar kunnen: volgende week schaatsen op natuurijs

Wie dol is op de winter heeft het tot nu toe niet makkelijk gehad: het was vooral zacht en herfstachtig weer. Maar vanaf vandaag gaat het roer om.

Koning Winter laat van zich horen en dat betekent dat het flink gaat vriezen.

Verraderlijk glad

Vannacht krijgen we te maken met de eerste vorst: aan de grond vriest het. Omdat het vandaag op veel plekken in het land nattig was door de regen, kan dat zorgen voor een verraderlijke gladheid. Zeker op bruggen is het oppassen.

IJzers uit het vet

Omdat het de komende dagen ook overdag niet veel warmer wordt dan een paar graden boven nul, kunnen hier en daar ondergelopen weilandjes bevriezen. En dat zou betekenen dat er volgende week geschaatst kan worden op natuurijs. ’s Nachts kan het de komende dagen afkoelen tot zo’n -6 tot -8 graden. Voordat meren, sloten en plassen bevroren zijn, zijn we wel weer wat verder. Daar zullen we wat meer geduld voor moeten hebben. Maar de kans is er zeker dat een weilandje moet lukken, zo aan het eind van volgende week.

