April doet wat-ie wil: na warme dagen volgende week kans op... sneeuw

Deze week kunnen we genieten van heerlijk hoge temperaturen. Grote kans dat jij buiten al lekker hebt kunnen zonnen. Maar geniet er nog maar even van, want volgende week is dat wel anders. Dan is er zelfs kans op sneeuw.

Paasmaandag 5 april worden er winterse buien verwacht.

Van zon naar sneeuw

Woensdag 31 maart stijgt de temperatuur voor de derde dag op rij naar minimaal 20 graden. Op woensdagmiddag kan het lokaal zelfs 25 graden worden. Dat is uitzonderlijk warm voor de tijd van het jaar. Veel Nederlanders worden dolgelukkig van dit voorproefje van de zomer en snakken naar meer zonuren.