Waarom volgende week een héél goede week is om vrij te nemen

Heb je nog wat vakantiedagen over en weet je niet wat daarmee moet doen? Wij hebben een tip: neem volgende week vrij. Het belooft namelijk weer een stralende week te worden.

Volgens een weerman van Weerplaza blijft het voorlopig namelijk nog wel even mooi weer. Tegen het AD vertelt hij: “Volgende week overheersen opnieuw hoge temperaturen en zon. Door hogedrukgebieden blijft het warm en komt er ook nog geen neerslag onze kant op.”

Verwachtingen

Dinsdag lijkt het weerbeeld iets anders te zijn, maar meer dan wat motregen valt er niet. Later in de week gaat de zon weer volop schijnen en kunnen we temperaturen tussen 22 en 27 graden verwachten. Als klap op de vuurpijl is de kans op zomers weer ná volgende week groter dan de kans op regen. Gaat dit dan toch een zomer worden waar we al jaren van dromen? Dit jaar telt nu al een recordaantal dagen waarop het warmer werd dan 25 graden. Dat er daar nog maar veel bij mogen komen.

Zoek je nog een leuk zomerjurkje? Deze items zijn nu in de sale:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: AD.nl. Beeld: ANP.