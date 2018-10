De herfst laat nog even op zich wachten: volgende week opnieuw zomers weer

Vandaag en morgen kan het hele land al rekenen op temperaturen boven de twintig graden, maar dat blijkt nog niet alles te zijn. Er komt méér warm weer aan.

Zondag en maandag zakt de temperatuur even, maar vanaf dinsdag loopt die weer op en kunnen we tot en met donderdag genieten van perfect nazomerweer.

Warmste 6 oktober

Ook kunnen we op de valreep nog een recordje gaan breken. Als het morgen in De Bilt warmer wordt dan 23,4 graden, dan is het officieel de warmste 6 oktober ooit. En die kans is best groot.

Orkaan Leslie

Vanaf dinsdag loopt de temperatuur op door warme lucht vanuit het zuiden van Europa. Daardoor blijft het droog, schijnt de zon flink en kan het lokaal zelfs 23 tot 25 graden worden. Zeiden we nazomer? We bedoelen op en top zomer! En daar hoeven we misschien niet eens zo snel afscheid van te nemen. Meteoroloog Wilfred Janssen van Weerplaza zegt tegen het AD: “Mogelijk zorgt de nasleep van orkaan Leslie er eind volgende week voor dat er opnieuw warme lucht onze kant op komt. En dan kan het zomaar weer twintig graden worden. Maar dat ligt helemaal aan de koers van Leslie, dus dat is nog lastig te voorspellen.”

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: AD.nl. Beeld: ANP

Zet die zonnebril dus maar weer op je hoofd! Zó verwijder je die vervelende krassen op je glazen: