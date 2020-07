Eindelijk: volgende week wordt het weer zonnig en warm

De afgelopen week leek het eerder op herfst- dan zomervakantie. Maar niet getreurd! Er zijn weer zomerse temperaturen op komst. Dus leg je bikini maar alvast klaar.

Als je naar buiten kijkt, is het bewolkt en winderig, maar vanaf aankomend weekend zal daar verandering in komen. Het zal dan overwegend droog en zonnig worden. Het is nog even doorbijten, want de komende dagen wordt vooral nog een boel regen en wisselvalligheid verwacht.

Zomers

Wel komt de zon de komende dagen steeds vaker om de hoek kijken en wordt het al langzaam iets warmer. Zondag zal waarschijnlijk de eerste droge en zonnige dag van de week worden. In de kustgebieden wordt zo’n 20 graden verwacht en in Limburg wordt het zelfs helemaal zomers met maar liefst 23 graden.

Wind

Begin volgende week zet dit zomerse weer lekker door. Het wordt zonnig en de temperaturen liggen continu boven de 20 graden. Halverwege de week zal het naar alle waarschijnlijkheid steeds warmer worden en kunnen de temperaturen zelfs weer oplopen tot 28 graden. Aan de kust zal de temperatuur iets lager liggen en wordt er nog wel wat wind verwacht. Maar ach, dat kun je wel gebruiken tijdens een dag bakken in de zon, niet?