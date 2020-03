Geen excuses meer: voor deze rotklusjes heb je nu eindelijk tijd

Bepaalde klusjes schieten er nou eenmaal vaak bij in. Omdat je de tijd niet hebt, maar óók omdat ze gewoon stom zijn om te doen. Nu we allemaal binnen zitten om de coronacrisis in toom te houden, zijn er geen excuses meer. Dit zijn de klusjes die je nu eindelijk eens écht moet gaan doen.

1. Gordijnen wassen

Eindelijk is het tijd om al je gordijnen eens van de rails te halen, in de wasmachine te gooien en ze te strijken. Dat klinkt als een verschrikkelijke klus, maar als straks je hele huis ruikt naar wasverzachter als je gordijnen wapperen in de wind, ben je jezelf eeuwig dankbaar.

2. Voorraadkast ordenen

Tijd om je hele voorraadkast leeg te halen en eens goed te kijken naar wat je daar allemaal hebt verzameld. Blikken bonen van maanden geleden, 4 aangebroken pakken rijst, een gekke kruidenmix die je ooit nog wilde proberen. Gooi alles weg wat niet meer bruikbaar is, maak de planken schoon en reorganiseer de hele boel. Hoogstwaarschijnlijk haal je daar een boel kookinspiratie uit.

3. Koelkast schoonmaken

Ook niet leuk om te doen, maar wel goed om ook daar eens te kijken wat er allemaal in ligt. De kans is groot dat je een hoop kunt weggooien. Leg vervolgens alles even op het aanrecht en haal een doekje door de koelkast. Alle vreemde geurtjes in je koelkast zijn dan verleden tijd en met een frisse start kun je de boel weer gaan indelen. Tipje: leg je vlees en vis onderin de koelkast en de gesloten potten bovenin. De meeste kou gaat namelijk laag in de koelkast zitten en dat kunnen dierlijke producten wel gebruiken.

4. Zwanenhals doorspoelen

De zwanenhals heeft het soms zwaar te verduren. Veel zeepresten, haren en vettige substanties die door het afvoerputje worden weggespoeld blijven daarin hangen en zorgen na verloop van tijd voor een verstopping. Hoog tijd om dat voor te zijn en het zwanenhalsje dus even door te spoelen. Een naar klusje, vooral vanwege de geur. Maar zo voorkom je dat op de lange termijn je putje verstopt raakt en je nog verder van huis bent.

5. Prullenbak boenen

Veel viezigheid die in het afval verdwijnt, raakt toch nét even de zijkant of deksel van de prullenbak. Niet fijn. Haal daarom eens de zak uit je prullenbak, maak een heet en heerlijk ruikend sopje en neem de binnen- en buitenkant van de prullenbak af. Dat moet nou eenmaal soms gebeuren.

6. Rommelkamer/-schuur reorganiseren

Iedereen heeft wel zo’n ruimte aan huis waar alles maar in wordt gegooid als je even niet weet waar je het moet leggen. Een rommelkamer of rommelschuur. Ook daar moet eens een opruimsessie plaatsvinden. Ga er eens goed voor zitten en ga door alle spullen die je daar hebt. Heb je het nog nodig? Heb je het de afgelopen maanden gebruikt? Kan het weg? Ga als een ware Marie Kondo aan de slag en wie weet heb je na verloop van tijd een opgeruimde kamer/schuur én een hoop spullen om een keer op de markt te verkopen. Win-win!

7. Afzuigkapfilter schoonmaken

Het filter van je afzuigkap kan na verloop van tijd ontzettend vies en vettig worden. En dat is geen pretje om schoon te maken. Wel hebben wij van Libelle een heel goede tip waarmee dat in een handomdraai is gefixt. Dat staat toch een stuk leuker in je keuken, zo’n blinkend afzuigsysteem.

Bron: &c. Beeld: iStock.