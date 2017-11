Déze voorbereidingen moet je treffen nu er weer nachtvorst aan komt

De aankomende dagen krijgen we ’s nachts te maken met de eerste nachtvorst. Lekker onder een dekentje op de bank dus! Maar we moeten eerst wel even een paar voorbereidingen treffen.

Lodewijk Hoekstra, de bekendste tuinman van ons land, vertelt aan AD wat we moeten doen in de tuin nu het ’s nachts weer gaat vriezen. Zo raadt hij aan om de buitenkraan dicht te draaien. Dit om schade aan de kraan en waterleiding te voorkomen. Maar er moet natuurlijk meer in de tuin gebeuren volgens Lodewijk.

Bladeren

Zo is het belangrijk om bladeren van het gras te halen om lelijke plekken te voorkomen. Maar in de borders mogen bladeren juist blijven liggen omdat dat de bodem vitaal houdt en vogels daar voedsel uit kunnen halen. Strooi geen zout in de tuin, daar houdt de bodem niet van en de planten in de grond ook niet. Zand is dan een beter idee.

Nieuwe bollen

Dit is niet alleen het moment om op te ruimen, maar dit is ook het moment voor nieuwe bollen in de tuin. Mooie winterdag met zon? Plant dan juist nu de bollen voor de lente. Dan staat je tuin er volgend jaar weer gezellig bij.

Bron: AD.nl. Beeld: ANP.