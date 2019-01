Zó voorkom je schimmel op de potgrond van je kamerplant

Een kamerplant staat mooi en gezellig, maar de schimmel die het regelmatig met zich meebrengt is minder leuk. Gelukkig is dit best makkelijk te voorkomen óf te verhelpen.

Zoals we weten houden schimmels van een vochtige omgeving. Vochtige potgrond is een walhalla voor schimmels. Zorg er daarom allereerst voor dat je jouw plant niet te veel water geeft.

Steriel

Kies daarnaast bij het kopen altijd voor steriele potgrond. Dit betekent dat de grond schoon en dus niet hergebruikt is. Steriele potgrond wordt veel minder snel belaagd door schimmels dan niet-steriele potgrond.

Verhelpen

Heeft de schimmel zijn intrede al gedaan? Verwijder de schimmellaag van je plant en laat je plant goed drogen, het liefst in een zonnige en geventileerde omgeving. Je kunt de plant vervolgens het beste behandelen met kaneel, zuiveringszout of appelazijn. Deze producten voorkomen schimmelgroei, maar tasten jouw plant niet aan.

Heb je écht heel veel schimmel in de potgrond of zelfs op de pot? Verplant de plant dan naar een nieuwe pot met nieuwe aarde.

Bron: Eigen huis en tuin. Beeld: iStock