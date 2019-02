Deze hond laat kinderen beter voorlezen (en is ook nog eens superschattig)

Voor sommige kinderen kan het heel spannend zijn om een verhaaltje voor te lezen. Verschillende scholen en bibliotheken hebben hiervoor de oplossing: een voorleeshond.

Ook bij de Johannesschool in Hillegom komt sinds kort een hond langs: Keira. Keira komt eens in de week naar de kinderen luisteren terwijl ze voorlezen.

Motivatie

Bob van den Steenhoven, directeur van de Johannesschool, schakelde de hulp van Keira in nadat hij een artikel over het zogenoemde kwispellezen had gelezen. Keira komt op dit moment langs in groep 4. ‘‘Kinderen uit die groep gooiden soms letterlijk hun boek door de lucht”, vertelt Bob tegen EditieNL. ‘‘Ze vinden voorlezen lastig of schamen zich. Een hond geeft motivatie, heeft geen oordeel. Hij geeft de kinderen vertrouwen.”

Resultaten

De kinderen mogen eens in de week acht minuten voorlezen aan Keira, langer bleek nog te lang voor de kinderen. Bob meet de resultaten. ‘‘En we zien verbetering. Ouders zeggen zelfs dat kinderen nu thuis oefenen met voorlezen.” De Hillegomse basisschool is niet de enige die gebruikmaakt van een voorleeshond. Ook in Bergschenhoek, Nijmegen en Berkel en Rodenrijs lezen kinderen al regelmatig voor aan een hond. De Haagse lokale, politieke partij Groep de Mos wil na het zien van de verschillende successen ook dat de Haagse bibliotheken een voorleeshond krijgen om kinderen beter te leren lezen.

