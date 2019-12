Het is eindelijk zo ver: 2020 is van start gegaan. Nu zijn er natuurlijk wel duizenden voornemens waar je aan kan beginnen, maar dít voornemen is wel heel makkelijk en je wordt er onmiddellijk gelukkig van.

Het is hartstikke gezond en makkelijk.

Advertentie

Wetenschap

Het is namelijk… knuffels geven. Van knuffelen met een dierbare (of minder dierbare) wordt je namelijk ontzettend gelukkig. En de andere persoon ook. Een prachtig gebaar dus om veel mensen te gaan knuffelen in het nieuwe jaar.

Neuro-econoom Paul Zak vertelt in zijn TED Talk hoeveel knuffels je per dag zou moeten geven of krijgen voor optimaal levensgeluk. Dat zijn er maar liefst 8.

“Als je 8 knuffels per dag geeft, zal je zien dat je gelukkiger voelt en de wereld een betere plek wordt.” Dat belooft wat.

Overleven

Ook pyschotherapeut Virginia Satir is het met hem eens. Zij stelt dat je 4 knuffels per dag nodig hebt om te overleven, 8 voor onderhoud en 12 om te groeien. Hoe vaker, hoe beter dus.

Stofjes

Dat komt zo. Als je een knuffel geeft, komen er verschillende stofjes vrij. Het belangrijkste stofje is oxytocine, ook wel het knuffelhormoon genoemd. Dit zorgt ervoor dat je je vrolijker gaat voelen. Ook vermindert het stress en angstgevoelens. Door al dat geknuffel worden ook je verbindingen met mensen beter.

Dieren

Even niemand in de buurt? Geen zorgen. Je eigen hond, kat, konijn of cavia volstaat ook. Als je er maar mee kunt knuffelen.

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: TED Talk. Beeld: iStock.