Volgens de voorspellingen wordt 2018 een 'inktzwart jaar'

Elk jaar wordt er door paragnosten het een en ander voorspeld: maar wat gaat er allemaal gebeuren in 2018? Niet veel goeds, naar het schijnt.

Want er staat ons volgens de voorspellingen een zwaar jaar te wachten.

Problemen in de USA

Zo wordt er een Amerikaanse burgeroorlog verwacht en zal de Amerikaanse president Donald Trump vooral in de problemen komen. Zijn Twitteraccount zal worden stopgezet en verschillende staten zullen zich afsplitsen. En dat is niet alles. De algehele wereldvrede is ver te zoeken. Zelfs in Europa zal er flink worden gekibbeld en zullen er problemen komen.

Thomas Woolthuis, medium van het jaar (dat werd hij in 2015), voorspelt ook al niet veel goeds. Zo komt hij op de volgende kernwoorden: ‘Koningshuis in rouw’, ‘intolerantie’, ‘vreemdelingenhaat’, ‘kabinetscrisis’, ‘dierenmishandeling in oosten van het land’, zelfmoord bekende Nederlander’ en ‘Paus ziek’. Redelijke doemscenario’s, dus.

Onduidelijk

Er is echter nog nooit wetenschappelijk bewijs gevonden voor het feit dat paranormale gaven echt bestaan. De meeste paragnosten spelen het hoe dan ook elk jaar op de veilige manier. Zo praten ze na afloop van het jaar vooral over de dingen die ze goed hadden voorspeld en ‘vergeten’ ze de gebeurtenissen die niet klopten. Ook houden ze het – heel slim – allemaal lekker vaag. Zo zeggen ze bijvoorbeeld: ‘Er gaat een ramp plaatsvinden in Zuid-Amerika’. Dat kan dan een vulkaanuitbarsting zijn in Ecuador, maar ook een tsnunami in Chili. Zo kunnen ze op 31 december nog alle kanten op met hun eerdere voorspelling en zo hebben ze alsnog íets goed voorspeld.

Bron: AD. Beeld: iStock