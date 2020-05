Op deze voorwaarden zijn Nederlanders toch welkom in Griekenland

Griekenland zal vanaf 15 juni onder bepaalde voorwaarden toch Nederlandse toeristen toelaten. Vrijdag maakte de Griekse overheid bekend dat per 15 juni toeristen uit 29 ‘veilige’ landen het land mochten betreden, maar Nederland zat daar niet bij. Na veel kritiek zijn de regels nu veranderd.

En op déze voorwaarden mogen ook Nederlanders vakantie vieren in het land.

Toen de lijst met 29 veilig landen opdook, van waaruit toeristen naar Griekenland mochten reizen, ontstond er kritiek. De lijst, waar Nederland, Engeland, Italië en Spanje onder andere niet op stonden, zou niet eerlijk zijn. Toeristen met paspoorten uit deze landen, zouden Griekenland volgens de regels namelijk niet binnenkomen, ook niet als ze via een ander vliegveld vliegen. Volgens de Europese Commissie mag Griekenland deze selectie echter niet maken. Selecteren op nationaliteit mag namelijk niet.

Daarom werd het beleid aangepast. Volgens de Griekse regering draait de selectie nu om het vliegveld waar de toerist vandaan vliegt en niet meer om diens eigen nationaliteit. De Griekse overheid heeft hiervoor een lijst van de Europese luchtvaartorganisatie EASA, waar luchthavens op staan die een risico zouden vormen. Mensen die vanaf een vliegveld vliegen dat niet op deze lijst staat, mogen het land zonder problemen betreden. De Nederlandse luchthavens staan wel op deze lijst. Dit betekent dat de Griekse overheid de Nederlandse toeristen niet mag weigeren, maar wel bij aankomst in Griekenland gaat testen op corona. Wie positief test op het virus, moet 2 weken in quarantaine in het land voordat er genoten mag worden van de vakantie. Dit is een begeleide quarantaine. Mensen die negatief testen bij aankomst en dus geen corona hebben, moeten alsnog een week in quarantaine. Tot zover we nu weten, wordt dit echter niet gecontroleerd.

