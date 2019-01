Vreemde baksteen gaat internet over en nu wil iederéén er een

De buren stonden even vreemd te kijken toen zij die gekke baksteen in de muur van het nieuwe huis van Adam Cormac zagen zitten. Ze hadden geen flauw idee waar het ding voor bedoeld was.

Toen Adam eenmaal ontdekte en verklapte wat de functie is van die rare gaatjes in de baksteen, deelde hij het ook op Twitter. Sindsdien gaat de baksteen het hele internet over en wil iedereen er een.

Daar zijn ze

Want, wat is het nu? Het is bedoeld voor bijen: hier kunnen ze hun nestje maken. Het is dus een milieuvriendelijke baksteen die inderdaad een ‘thuis’ geeft aan een bijenfamilie. Het is belangrijk voor het milieu dat er genoeg bijen blijven, dus Adam stelt op Twitter voor dat dit vanaf nu in elk nieuw huis wordt gemaakt. Een half jaar nadat hij de steen heeft laten plaatsen in zijn muur, zijn de plekjes gevuld met bijen.

Het is speciaal voor bijen die alleen leven, die dus geen koningin hebben, een bijenkorf nodig hebben of honing maken. Deze soorten zijn vaak niet agressief. Die zijn ook nodig voor het milieu: bestuiving door insecten als de bij is noodzakelijk voor meer dan 75 procent van de voedingsgewassen. Eerder werd al bekend dat er in heel Europa steeds minder bijen zijn.

Bron: Daily Mail. Beeld: Twitter