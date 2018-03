Een vriendin die jou continu kopieert? Zó los je dat op

Helemaal verliefd ben je: op je nieuwe pumps. Tot je vriendin de volgende dag trots laat zien dat ze dezelfde heeft aangeschaft. Tuurlijk, jullie kunnen mede zo goed met elkaar opschieten omdat jullie dezelfde smaak hebben, maar waar ligt de grens?

Iedereen heeft weleens een vriendin die hetzelfde truitje koopt, dezelfde nagellak draagt, dezelfde kussens scoort voor op de bank, of ook nét de tuinset bestelt die jij op het oog had. Hoe zeg je subtiel tegen haar dat je dit eigenlijk helemaal niet fijn vindt?

1. Wees kritisch: kopieer jij jouw vriendin ook?

Als je veel samen bent, zou het ook zo kunnen zijn dat jij je vriendin óók nadoet, zonder dat je dat doorhebt. Je kan het in dat geval ook zien als inspiratiebron. Dan is er namelijk niets aan de hand en bewonderen jullie elkaar gewoon en komt het écht neer op het hebben van dezelfde smaak.

2. Probeer het positief te zien

Als je een vriendin hebt die jou er altijd fantastisch uit vindt zien, maar die zelf minder zeker is over haar eigen stijl en moeite heeft om een mooie look te kiezen, dan is het het de moeite waard om te bedenken of je niet gewoon met haar kopieergedrag kunt leven. Weeg het kopiëren af tegen alle leuke dingen van jullie vriendschap en bepaal voor jezelf wat zwaarder weegt en wat je het meeste waard is.

3. Zoek naar manieren om het kopiëren te voorkomen als je er écht van baalt

Wanneer het een gewoonte is dat je vriendin vraagt waar je die armband of dat leuke vestje vandaan hebt en daarna bijna altijd eenzelfde exemplaar koopt, kun je natuurlijk een ander antwoord geven. Zeg bijvoorbeeld dat je vergeten bent waar je iets gekocht hebt of dat je het hebt gekregen.

4. Als niets werkt: wees eerlijk, maar wel aardig

Neem je vriendin apart voor een een-op-een-gesprek (vermijd dus een gesprek waar meerdere vriendinnen bij zijn) en probeer het onderwerp zo goed als je kunt – zonder haar of haar persoonlijkheid direct te veroordelen – aan te snijden. Als ze ontkent dat ze je nadoet en jou beschuldigt dat je haar kopieert, zou je misschien moeten gaan twijfelen aan de vriendschap. Maar zover zal het niet komen als jullie echt goede vriendinnen zijn.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: www.flaironline.nl www.jurkjes.nl Beeld: iStock.